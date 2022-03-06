Тисячі іноземних добровольців їдуть захищати Україну: серед них американці

Тисячі добровольців їдуть захищати Україну від російського вторгнення. Серед них американські військові, які відповіли на заклик України приєднуватися до служби в міжнародному батальйоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

Представник посольства України у Вашингтоні повідомив, що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України і приєднаються до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.

Добровольців допомагати Україні виявилося чимало і в інших країнах. Зокрема зазначається, що переважно це люди з пострадянських держав, таких, як Грузія і Білорусь.

Видання розповідає про американського ветерана, який вирішив протистояти російському вторгненню в Україну. Він зазначає, що міг би допомагати українцям оборонятися як на самому фронті, так і в якості військового інструктора.

Він зазначив, що український уряд вчинив правильно, вирішивши сформувати міжнародний легіон добровольців. У будь-якому випадку боєць збирався допомогти українцям.