Тисячі іноземних добровольців їдуть захищати Україну: серед них американці
Тисячі добровольців їдуть захищати Україну від російського вторгнення. Серед них американські військові, які відповіли на заклик України приєднуватися до служби в міжнародному батальйоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Представник посольства України у Вашингтоні повідомив, що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України і приєднаються до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.
Добровольців допомагати Україні виявилося чимало і в інших країнах. Зокрема зазначається, що переважно це люди з пострадянських держав, таких, як Грузія і Білорусь.
Видання розповідає про американського ветерана, який вирішив протистояти російському вторгненню в Україну. Він зазначає, що міг би допомагати українцям оборонятися як на самому фронті, так і в якості військового інструктора.
Він зазначив, що український уряд вчинив правильно, вирішивши сформувати міжнародний легіон добровольців. У будь-якому випадку боєць збирався допомогти українцям.
"Якби така процедура була відсутня, нам би довелося вирішувати все на кордоні. Не знаючи мови і намагаючись когось переконати. Але тепер, вони будуть знати про наш досвід. Вони будуть знати про нашу підготовку. Вони можуть відправити нас туди, де ми їм потрібні", - сказав він.
Нагадаємо, що в Україну приїдуть 16 тисяч добровольців з інших країн. Про це розповів Зеленський.
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