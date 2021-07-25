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Тысячи афганцев не могут эвакуироваться в США из-за захваченных талибами дорог

Автор: Артур Родивилов

Многие жители Афганистана, которых США согласились эвакуировать из этой страны, в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" не смогут приехать в Кабул. Из столицы их должна забрать американская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Тысячи афганцев, которые имеют право на то, чтобы США эвакуировали их из страны, теперь столкнулись с последним смертельно опасным препятствием - добраться до Кабула, не будучи захваченными или убитыми движением "Талибан".

По данным NBC, некоторые жители страны сообщили американским властям, что не могут прибыть в Кабул, поскольку дороги уже контролируют талибы. Десятки афганцев обратились к благотворительным организациям в США за финансовой помощью. Они заявляют, что не могут самостоятельно оплатить поездку в афганскую столицу.

В публикации приводится комментарий американского чиновника. Он констатировал, что США уже почти не имеют военного присутствия в Афганистане и "не могут обеспечить транспортировку" эвакуируемых лиц.

Напомним, что США намерены вывезти из Афганистана афганцев, которые сотрудничали с военными. Афганцы работали переводчиками и выполняли другую работу, чтобы помочь в Афганистане американским военным.

Ранее сообщалось, что США выдадут визы уязвимым слоям Афганистана.

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ТалибанАфганистан