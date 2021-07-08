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США после вывода войск из Афганистана начнут выдавать визы "уязвимым слоям" республики

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Вашингтон, Четверг 08 июля 2021 10:07
США после вывода войск из Афганистана начнут выдавать визы "уязвимым слоям" республики Фото: США после вывода войск из Афганистана начнут выдавать визы "уязвимым слоям" республики (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

В США рассматривают возможность ускоренной выдачи виз уязвимым слоям населения Республики Афганистан. В частности, речь идет о женщинах-политиков, журналистов и общественных активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что правозащитные группы просили Белый дом добавить 2 тысячи виз, в частности, для представителей меньшинств, работающих в сфере рисковых профессий и переводчиков, которые работали с иностранными силами.

Отмечено, что администрация обращает внимание не только на женщин, но также на мужчин, которым угрожает опасность.

Правозащитная группа подала предложение правительству создать программу быстрого доступа выдачи виз афганцам.

Указано, что Джо Байден расскажет в ближайшее время о процессе вывода американских вооруженных сил из Афганистана и, в частности, рассмотрит данную инициативу.

Напомним, министр обороны Афганистана Бисмилля Хан Мохаммади заявил о критической военной ситуации в стране на фоне вывода войск США.

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