В почти тысяче больниц будет дефицит финансирования в 2020

В почти тысяче больниц в этом году будет дефицит финансирования. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 984 больницы получат в этом году меньше средств, чем в прошлом.

"В связи со стартом второго этапа системы здравоохранения все наши учреждения здравоохранения перешли на другую систему финансирования. Это городские больницы, районные и областные больницы. То есть, они финансируются через Национальную службу здоровья по договорам на конкретные медуслуги. Во время аудита из более чем 1600 договоров, заключенных с медучреждениями по всей Украине, 984 больницы имеют дефицит. Это означает, что они получат средства в 2020 году меньше, чем это было в 2019 году", - заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что по некоторым больницам уменьшение финансирования составляет от 10% до 50%.

"Например, Центр экстренной медпомощи Запорожской области. Это "103". Недофинансирование в этом году будет составлять 67 млн гривен по сравнению с 2019-м годом. Последствия такого недофинансирования - это сокращение бригад скорой со 154 до 110-ти. То есть, будут уволены люди", - сказал министр.

Напомним, в Украине с 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий стартовал второй этап медицинской реформы.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения не будет останавливать медреформу в Украине.