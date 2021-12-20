Тысяча за вакцинацию. Украинцы уже потратили более 100 млн гривен

Украинцы потратили уже 100 млн гривен, которые получили за вакцинацию по программе "еПоддержка". Большую часть суммы граждане израсходовали на книги.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.
"Уже видны приоритеты, на которые граждане тратят полученные средства. На сегодня потрачено чуть больше 100 млн гривен, лидером среди оплат является приобретение книг, на третьем месте - заведения культуры и театры", - заявил он.
Напомним, в Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.
РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.