UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тысяча за вакцинацию. Украинцы уже потратили более 100 млн гривен

Автор: Ольга Белей

Украинцы потратили уже 100 млн гривен, которые получили за вакцинацию по программе "еПоддержка". Большую часть суммы граждане израсходовали на книги.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

"Уже видны приоритеты, на которые граждане тратят полученные средства. На сегодня потрачено чуть больше 100 млн гривен, лидером среди оплат является приобретение книг, на третьем месте - заведения культуры и театры", - заявил он.

Напомним, в Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.

РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса