Тысяча за вакцинацию. К программе выплат присоединились уже шесть банков
Фото: шесть банков стали партнерами программы по выплатам за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.
"Уже 6 банков стали партнерами программы (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Еще около 10 функционируют в пилотном режиме", - сообщил он.
На что потратить деньги
За эти средства можно купить только определенные категории товаров и услуг. Деньги нельзя пересылать с карты на карту или снимать в банкомате. Выплату можно потратить на:
- железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
- билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
- билеты на концерты;
- абонемент в спортзал;
- товары в книжных магазинах.
РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.