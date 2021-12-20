Тысяча за вакцинацию. К программе выплат присоединились уже шесть банков

В Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

"Уже 6 банков стали партнерами программы (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Еще около 10 функционируют в пилотном режиме", - сообщил он.

На что потратить деньги

За эти средства можно купить только определенные категории товаров и услуг. Деньги нельзя пересылать с карты на карту или снимать в банкомате. Выплату можно потратить на: