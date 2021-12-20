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Тысяча за вакцинацию. К программе выплат присоединились уже шесть банков

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 12:21
Тысяча за вакцинацию. К программе выплат присоединились уже шесть банков Фото: шесть банков стали партнерами программы по выплатам за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

"Уже 6 банков стали партнерами программы (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Еще около 10 функционируют в пилотном режиме", - сообщил он.

На что потратить деньги

За эти средства можно купить только определенные категории товаров и услуг. Деньги нельзя пересылать с карты на карту или снимать в банкомате. Выплату можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.

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