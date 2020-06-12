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Почти тысяча клиентов "Николаевгаз Сбыта" реструктуризировали долги за газ

Новости » Энергетика     12.06.2020 - 16:43
Почти тысяча клиентов "Николаевгаз Сбыта" реструктуризировали долги за газ
Газовый вентиль (104.ua)

Чтобы оформить договор реструктуризации долга, потребителю необходимо прийти в ЦОК или в отделение и написать заявление

ООО "Николаевгаз Сбыт" предлагает клиентам, имеющим задолженность за потребленный природный газ, заключить договор реструктуризации долга. С начала отопительного сезона такой возможностью воспользовались 989 клиентов компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаз Сбыта".

"Для тех, кто закончил отопительный период с задолженностью за потребленный газ, "Николаевгаз Сбыт" предоставляет возможность заключить договор реструктуризации долга. Договор позволяет в период до 1 октября оплатить существующий долг равными частями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, погашение неплатежей во время минимального потребления газа и уменьшения цены на него не создает избыточного финансовой нагрузки, позволяет избежать судебной процедуры и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

"Договор реструктуризации предоставляет нашим клиентам возможность оплатить за потребленный газ частями и таким образом предотвратить проблемные ситуации, субсидиантам - сохранить возможность получать государственную помощь, а льготникам - сохранить наличную форму получения средств по льготам", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

Чтобы оформить договор реструктуризации долга, потребителю необходимо прийти в Центр обслуживания клиентов или в отделение ООО "Николаевгаз Сбыт" и написать соответствующее заявление. При себе иметь следующие документы: паспорт владельца или лица, подписавшего заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, идентификационный код, а также документы, которые потребитель желает добавить, чтобы подтвердить свою временную неплатежеспособность.

"Одним из условий заключения договора является первый взнос в счет погашения долга. Обычно его размер составляет 50% от общей суммы долга для отключенных потребителей и 30% - для подключенных потребителей. Но компания применяет индивидуальный подход к каждому своему клиенту в зависимости от жизненных условий и ситуаций, поэтому размер этой доли может быть более лояльным. Также рассматривается в индивидуальном порядке количество месяцев рассрочки долга", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Николаевгаз
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