Майже тисяча клієнтів "Миколаївгаз Збуту" реструктуризували борги за газ

Газовий вентиль (104.ua)

Щоб оформити договір реструктуризації боргу, споживачеві необхідно прийти в ЦОК або у відділення і написати заяву

ТОВ "Миколаївгаз Збут" пропонує клієнтам, що мають заборгованість за спожитий природний газ, укласти договір реструктуризації боргу. З початку опалювального сезону такою можливістю скористалися 989 клієнтів компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгаз Збуту".

"Для тих, хто закінчив опалювальний період із заборгованістю за спожитий газ, "Миколаївгаз Збут" надає можливість укласти договір реструктуризації боргу. Договір дозволяє в період до 1 жовтня оплатити існуючий борг рівними частинами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, погашення неплатежів під час мінімального споживання газу і зменшення ціни на нього не створює надмірного фінансового навантаження, дозволяє уникнути судової процедури і увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

"Договір реструктуризації надає нашим клієнтам можливість сплатити за спожитий газ частинами і таким чином запобігти проблемні ситуації, субсидіантам - зберегти можливість отримувати державну допомогу, а пільговикам - зберегти готівкову форму отримання коштів за пільгами", - розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.

Щоб оформити договір реструктуризації боргу, споживачеві необхідно прийти в Центр обслуговування клієнтів або у відділення ТОВ "Миколаївгаз Збут" і написати відповідну заяву. При собі мати наступні документи: паспорт власника або особи, що підписала заяву-приєднання до умов типового договору на постачання природного газу, ідентифікаційний код, а також документи, які споживач бажає додати, щоб підтвердити свою тимчасову неплатоспроможність.

"Однією з умов укладення договору є перший внесок в рахунок погашення боргу. Зазвичай його розмір становить 50% від загальної суми боргу для відключених споживачів і 30% - для підключених споживачів. Але компанія застосовує індивідуальний підхід до кожного свого клієнта в залежності від життєвих умов та ситуацій, тому розмір цієї частки може бути більш лояльним. Також розглядається в індивідуальному порядку кількість місяців розстрочення боргу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева