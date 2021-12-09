Тысяча гривен за вакцинацию. Когда появятся новые способы подачи заявления
В Министерстве цифровой трансформации анонсировали новые способы подачи заявления на тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Ожидается, что услуга заработает во второй половине следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника.
"В третьем квартале 2022 года мы планируем ввести другие способы подачи заявления на получение тысячи гривен (за вакцинацию от коронавируса - ред.)", - сказал Баник в ходе брифинга в Кабинете министров.
По его словам, ведомство попытается охватить и более сложные группы украинцев. В 2022 году планируется введение новых инструментов получения тысячи гривен и другие решения по тем людям, которые не имеют смартфонов и доступа к приложению "Дия".
Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает выплату украинцам тысячи гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.
Отметим, выплаты вакцинированным украинцам начнутся с 19 декабря текущего года. Подробнее о том, кто сможет получить деньги и на что их можно потратить - в материале РБК-Украина.