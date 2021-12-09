ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысяча гривен за вакцинацию. Когда появятся новые способы подачи заявления

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 19:20
Тысяча гривен за вакцинацию. Когда появятся новые способы подачи заявления Фото: руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали новые способы подачи заявления на тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Ожидается, что услуга заработает во второй половине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника.

"В третьем квартале 2022 года мы планируем ввести другие способы подачи заявления на получение тысячи гривен (за вакцинацию от коронавируса - ред.)", - сказал Баник в ходе брифинга в Кабинете министров.

По его словам, ведомство попытается охватить и более сложные группы украинцев. В 2022 году планируется введение новых инструментов получения тысячи гривен и другие решения по тем людям, которые не имеют смартфонов и доступа к приложению "Дия".

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает выплату украинцам тысячи гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Отметим, выплаты вакцинированным украинцам начнутся с 19 декабря текущего года. Подробнее о том, кто сможет получить деньги и на что их можно потратить - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация Министерство цифровой трансформации
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи