Тысяча гривен за вакцинацию. Когда появятся новые способы подачи заявления

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали новые способы подачи заявления на тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса . Ожидается, что услуга заработает во второй половине следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника .

"В третьем квартале 2022 года мы планируем ввести другие способы подачи заявления на получение тысячи гривен (за вакцинацию от коронавируса - ред.)", - сказал Баник в ходе брифинга в Кабинете министров.

По его словам, ведомство попытается охватить и более сложные группы украинцев. В 2022 году планируется введение новых инструментов получения тысячи гривен и другие решения по тем людям, которые не имеют смартфонов и доступа к приложению "Дия".