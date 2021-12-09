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Тисяча гривень за вакцинацію. Коли з'являться нові способи подачі заяви

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 19:20
Тисяча гривень за вакцинацію. Коли з'являться нові способи подачі заяви Фото: керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували нові способи подачі заяви на тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Очікується, що послуга запрацює в другій половині наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислава Баніка.

"У третьому кварталі 2022 року ми плануємо ввести інші способи подачі заяви на отримання тисячі гривень (за вакцинацію від коронавірусу - ред.)", - сказав Банік в ході брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, відомство спробує охопити і більш складні групи українців. У 2022 році планується введення нових інструментів отримання тисячі гривень та інші рішення щодо тих людей, які не мають смартфонів і доступу до додатка "дія".

Нагадаємо, 8 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплату українцям тисячі гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу.

Зазначимо, виплати вакцинованим українцям почнуться з 19 грудня поточного року. Детальніше про те, хто зможе отримати гроші і на що їх можна витратити - в матеріалі РБК-Україна.

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Коронавірус Вакцинація Міністерство цифрової трансформації
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