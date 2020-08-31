Тынный: в Раде хотят уничтожить "зеленую" энергетику через КСУ

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Бизнесмен считает, что этим судебным процессом его инициаторы пытаются решить две основные задачи

Группа депутатов Верховной рады внесла инициированное представление в Конституционный суд о якобы незаконности "зеленых" тарифов. Задача - посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые парламентом 11 лет тому назад.

Об этом говорится в публикации предпринимателя, сооснователя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" (УАВЭ) Игоря Тынного для издания "Цензор.нет".

Тынный поясняет, что этим публичным судебным процессом его инициаторы пытаются решить две основные задачи.

"Во-первых, отпугивать дальше от Украины иностранцев, чтобы страна оставалась замкнутой в себе, и исключительно те же олигархические группы и в дальнейшем имели в ней влияние. Ибо, чем больше заходит иностранного капитала, который требует прозрачных правил игры, тем меньше их влияние. И через коррупционные схемы уже не получится получать преференции, надо будет конкурировать по рыночным законам", - отмечает Тынный.

Вторая цель, по его словам, чтобы была возможность воровать $1,2 млн в сутки - нужна жертва, средств государственных энергокомпаний уже мало.

"Многочисленные (более 300 компаний среднего масштаба и тысячи маленьких лицензиатов) и интеллигентные инвесторы в ВИЭ кажутся легкой добычей", - добавляет сооснователь УАВЭ.

"Прямые убытки государству - около 2,5 миллиарда гривен, сразу, только за один квартал текущего года. И это уже после того, как чиновники радостно отрапортовали о "возвращении" ПАО "Центрэнерго" под контроль государства", - добавил предприниматель.

Кроме того, Тынный отмечает, что факт признания неконституционным чего-то, какого механизма, который действует уже более десяти лет, является абсурдным. Как и тот факт, что за эти 10 лет Верховная Рада, не один созыв (уже третий), принимала десятки законов по ВИЭ, а теперь часть депутатов, которые недавно сами голосовали за установление этих тарифов и их изменение, они же предлагают признать неконституционными свои предыдущие решения.

"В будущей Украине не будет места ни олигархам, ни импортному углю, мазуту, газу, ТВЭЛам - не имеет значения. Мы, как и Европа, будем свободными и энергетически независимыми. Все будет ВИЭ, все будет частным и высокоэффективным" - резюмировал он.

Напомним, 21 июля народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, а также решает проблемы отрасли.