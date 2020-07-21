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Рада сократила "зеленые" тарифы в Украине

Киев, Вторник 21 июля 2020 13:59
Рада сократила "зеленые" тарифы в Украине
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За соответствующее решение проголосовали 288 народных избранников

Народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, а также решает проблемы отрасли.

За соответствующее решение проголосовали 288 народных избранников.

Документ предусматривает снижение "зеленых" тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС - на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году.

Кроме того, законопроект предлагает, что государство решит проблему текущей задолженности (20 млрд грн) перед производителями "зеленой" электроэнергии - 40% к концу 2020 году и 60% в следующем году (по 15% в каждом квартале).

Как сообщалось, поставщик электрической энергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы существенно уменьшить дефицит средств госпредприятия.

Напомним, 17 июля инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную раду и Офис президента в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658.

Проект закона подготовлен на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи.

По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

Кроме того, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

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