Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв

На Донбасі продовжуються запеклі бої, росіяни масовано накривають вогнем українські позиції та намагаються прорватися в районі Бахмуту. Однак наші бійці відбивають атаки ворога та контратакують на лінії Сватове-Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України

Як інформують в ISW, окупанти заявляють про продовження українського контрнаступу на лінії Сватове-Кремінна. При цьому росіяни звітують про нібито "успіхи" у відбитті штурмів та продовжують обстрілювати населені пункти біля Сіверська, Білогорівки, Ведмежі, аби стримати дії ЗСУ. Також ворог вдається і до штурму на північний захід від Кремінної.

Масштабність російських атак на Донбасі продовжує нарощувати. Наші бійці зазнають численних обстрілів з боку окупантів.

Втім, попри масований вогонь, росіяни змогли просунутися в районі Бахмуту на 100 метрів (між 1 і 3 листопада). Також війська РФ намагаються прорватися в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

За даними карт, російські війська продовжили наступальні дії на заході Донецької області. ЗСУ відбили російські наземні наступи на південний захід від Донецька в районі Павлівки (де, ймовірно, були позиційні бої) та Водяного.

Тим часом окупанти ведуть операції у районі Пречистівки та пробують відкинути наших бійців за річку Кашлагач.

Південь України

Російські війська на півдні продовжують укріплювати існуючі та готувати нові рубежі оборони в Херсонській області. Вони створюють запасні позиції на лівому березі Дніпра. Зокрема, геолокаційні кадри також показують, що окупанти продовжували встановлювати укріплення в Новій Каховці на лівому березі.

Тим часом про суттєві зміни ситуації на північному та північно-західному кордоні Херсонської області не повідомляється.

Війська РФ продовжують використовувати авіацію для ударів по українських позиціях та атакують звільнені населені пункти вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ ж продовжують завдавати ударів по російським транспортним вузлам і логістичним пунктам у рамках триваючої кампанії блокування.