UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тяжка ніч. Зеленський відреагував на масовану атаку і показав її наслідки (фото)

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян. Він назвав цю ніч важкою та коротко розповів про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки", - написав Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок атаки є постраждалі і загиблі та додав, що наразі всі служби працюють на місці подій. Триває відновлення роботи енергосистеми, а також застосовувались обмеження у всіх регіонах.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине.Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!" - зазначив президент.

Фото: Зеленський відреагував на масовану атаку і показав її наслідки (t.me/V_Zelenskiy_official)

Масована ракетна атака

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цієї ночі росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та 8 безпілотників "Шахед".

При цьому наші захисники збили 34 крилаті ракети та 4 "Шахеди".

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю різних типів ракет.

Зокрема випустили шість ракет "Кинжал", одна з яких влучила по об’єкту інфраструктури в Голосіївському районі Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти Україниракетный удар