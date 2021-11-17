Тяжелобольных бесплатно будут лечить препаратами без регистрации

Так, законопроектом предлагается определить на уровне закона программы, в рамках которых тяжелобольным пациентам с целью лечения могут бесплатно предоставляться незарегистрированные в Украине лекарственные средства, порядок и условия их применения.

Указано, что принятие этого законопроекта позволит:

определить программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированным лекарственным средствам и программу доступа субъектов исследования (пациентов) к исследуемым лекарственным средствам после завершения клинического испытания в Украине;

предоставит возможность фармацевтическим производителям внедрять такие программы и в Украине, ввозить и бесплатно предоставлять лекарственные средства тяжелобольным пациентам;

определить право врача назначать и применять в медицинской практике лекарственные средства, не прошедшие процедуру государственной регистрации в Украине в соответствии с действующим законодательством;

определить основания для ввоза незарегистрированных лекарственных средств, которые будут использоваться в предоставлении лекарственных средств из сострадания.

Законопроектом также предлагается установить правила ввоза на таможенную территорию Украины и поставки незарегистрированных лекарственных средств, назначения врачами и использования пациентами лекарственных средств, предназначенных для применения в программах предоставления лекарственных средств из сострадания.