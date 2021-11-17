Тяжелобольных бесплатно будут лечить препаратами без регистрации

Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания". Его поддержали 293 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Так, законопроектом предлагается определить на уровне закона программы, в рамках которых тяжелобольным пациентам с целью лечения могут бесплатно предоставляться незарегистрированные в Украине лекарственные средства, порядок и условия их применения.
Указано, что принятие этого законопроекта позволит:
Законопроектом также предлагается установить правила ввоза на таможенную территорию Украины и поставки незарегистрированных лекарственных средств, назначения врачами и использования пациентами лекарственных средств, предназначенных для применения в программах предоставления лекарственных средств из сострадания.