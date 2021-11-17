Тяжкохворих безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації

Так, законопроектом пропонується визначити на рівні закону програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, порядок та умови їх застосування.

Вказано, що прийняття цього законопроєкту дозволить:

визначити програму розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів та програму доступу суб’єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваних лікарських засобів після завершення клінічного випробування в Україні;

надати можливість фармацевтичним виробникам впроваджувати такі програми і в Україні, ввозити і безкоштовно надавати лікарські засоби тяжкохворим пацієнтам;

визначити право лікаря призначати та застосовувати в медичній практиці лікарські засоби, що не пройшли процедуру державної реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства;

визначити підстави для ввезення незареєстрованних лікарських засобів, які будуть використовуватись у наданні лікарських засобів зі співчуття.

Законопроектом також пропонується встановити правила ввезення на митну територію України та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.