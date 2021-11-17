Тяжкохворих безкоштовно лікуватимуть препаратами без реєстрації

Верховна рада України прийняла в першому читанні та за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття". Його підтримали 293 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Так, законопроектом пропонується визначити на рівні закону програми, в межах яких тяжкохворим пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надаватися незареєстровані в Україні лікарські засоби, порядок та умови їх застосування.
Вказано, що прийняття цього законопроєкту дозволить:
Законопроектом також пропонується встановити правила ввезення на митну територію України та постачання незареєстрованих лікарських засобів, призначення лікарями та використання пацієнтами лікарських засобів, призначених для застосування у програмах надання лікарських засобів зі співчуття.