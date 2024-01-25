"Тягни свою дупу на бігову доріжку". Зірка НБА попросив вигнати фаната за образи

Універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч зіткнувся з недружнім ставленням одного з уболівальників на трибунах "Амерікан Ейрлайнс Центр". Він натякнув на зайву вагу балканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBA Retweet .

24-річний словенець отримав несхвальний вигук від фаната під час поєдинку регулярної першості НБА проти "Фінікса". Уболівальник "Санз" пожартував над фізичною формою лідера "Маверікс".

"Луко, ти втомлений! Тягни свою с*аку (дупу – ред.) на бігову доріжку", – вигукнув шанувальник команди гостей.

Дончіч почув вигук фаната. Він миттєво попросив одного зі стюардів домашньої арени "Далласа" вивести порушника спокою геть. Утім, "Маверікс" словенця таки зазнали поразки від "Фінікса" (109:132). Сам Дончіч, який влітку мав домашнє завдання скинути зайві кілограми, набрав 34 пункти.

Luka Doncic had a Suns fan ejected for yelling the following at him:



“Luka, you’re tired! Get your a** on the treadmill!”pic.twitter.com/Yxx6Whihtt — NBA Retweet (@RTNBA) January 25, 2024

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Спілкується чотирма мовами – словенською, сербською, іспанською та англійською. Після співпраці з Nike підписав багаторічний контракт із Air Jordan у 2019 році. Фанат белградської "Црвени Звезди".