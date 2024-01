"Тягни свою дупу на бігову доріжку". Зірка НБА попросив вигнати фаната за образи

24-річний словенець отримав несхвальний вигук від фаната під час поєдинку регулярної першості НБА проти "Фінікса". Уболівальник "Санз" пожартував над фізичною формою лідера "Маверікс".

"Луко, ти втомлений! Тягни свою с*аку (дупу – ред.) на бігову доріжку", – вигукнув шанувальник команди гостей.

Дончіч почув вигук фаната. Він миттєво попросив одного зі стюардів домашньої арени "Далласа" вивести порушника спокою геть. Утім, "Маверікс" словенця таки зазнали поразки від "Фінікса" (109:132). Сам Дончіч, який влітку мав домашнє завдання скинути зайві кілограми, набрав 34 пункти.

Luka Doncic had a Suns fan ejected for yelling the following at him:



“Luka, you’re tired! Get your a** on the treadmill!”pic.twitter.com/Yxx6Whihtt