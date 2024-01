"Тащи свою задницу на беговую дорожку". Звезда НБА попросил выгнать фаната за оскорбления

24-летний словенец получил неодобрительный крик от фаната во время поединка регулярного первенства НБА против "Финикса". Болельщик "Санз" пошутил над физической формой лидера "Маверикс".

"Лука, ты уставший! Тащи свою ж*пу (задницу – ред.) на беговую дорожку", – воскликнул поклонник команды гостей.

Дончич услышал крик фаната. Он мгновенно попросил одного из стюардов домашней арены "Далласа" вывести нарушителя спокойствия. Впрочем, "Маверикс" словенца потерпели поражение от "Финикса" (109:132). Сам Дончич, который летом имел домашнее задание сбросить лишние килограммы, набрал 34 пункта.

Luka Doncic had a Suns fan ejected for yelling the following at him:



“Luka, you’re tired! Get your a** on the treadmill!”pic.twitter.com/Yxx6Whihtt