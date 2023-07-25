Зірка НБА отримав від клубу нетипове завдання на літо
Менеджмент "Даллас Маверікс" рекомендував універсальному баскетболісту Луці Дончічу схуднути перед новим сезоном Національно баскетбольної асоціації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
Техасці порадили 24-річному словенцю зігнати зайву вагу. З лідером команди питання обговорили ключові фігури "Далласа".
Дончіч зібрався зіграти на ЧС-2023 у складі збірної Словенії. Турнір запланований на кінець серпня і початок вересня. "Маверікс" побоюються, що з головною зіркою повториться історія Олімпіади в Токіо. Після Ігор він повернувся в лави "Далласа" з вагою 118 кг, коли його оптимальні цифри – 104 кг.
У сезоні 2022/23 Дончіч провів 66 матчів регулярного чемпіонату НБА. Середні цифри універсала – 32.4 очки, 8.6 підбирань, 8 передач і 1.4 перехоплення за 36 хвилин на паркеті. Утім, старань балканця забракло для виходу "Маверікс" до плей-офф.
Хто такий Лука Дончіч
Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.
Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18.
На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".
До слова, раніше Леброн Джеймс змінив ігровий номер перед новим сезоном НБА.
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