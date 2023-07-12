Тягар війни в Україні розподілено між всіма членами НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тягар війни в Україн розподілено між північноамериканськими та європейськими союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Результати саміту НАТО
Протягом двох днів з 11 по 12 липня у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Учора країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:
Також сьогодні лідери країн "Великої сімки" погодили нову декларацію щодо гарантій безпеки для України. G7 обіцяє довгостроково підтримувати нашу країну у сфері безпеки та економічної сфери.
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