Бремя войны в Украине распределено между всеми членами НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бремя войны в Украине распределено между североамериканскими и европейскими союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Результаты саммита НАТО
В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:
Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.
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