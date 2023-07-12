Бремя войны в Украине распределено между всеми членами НАТО, - Столтенберг

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

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