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"Тягар" нейтралітету. Медаліст Токіо-2020 з Росії продовжив парад відмов від Олімпіади

Фото: Клімєнт Колєсніков у Париж вирішив не їхати (росЗМІ)
Автор: Антон Федорців

Російський плавець Клімєнт Колєсніков приєднався до атлетів-співвітчизників, які відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024 в Парижі через неприйняття критеріїв нейтральності від спортивних функціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

23-річний росіянин відкинув вимоги Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо нейтрального статусу для представників РФ і Білорусі на прийдешніх літніх Іграх. На попередній Олімпіаді він завоював "срібло" в 100-метрівці на спині та бронзову медаль на ста метрах вільним стилем.

"На цей момент, за наявних обставин, це неприйнятно для мене. Мрія про олімпійське "золото" залишається, але я не сумую через те, що не поїду. Інші беруть участь, змагаються, наче нічого не сталося. А ми не матимемо права на делегацію, прапор і гімн", – побідкався Колєсніков.

Раніше низка російських спортсменів оголосила бойкот Олімпіаді-2024. Огидний "флешмоб" розпочав інший плавець – Євгеній Рилов. Згодом його підтримала збірна Росії з художньої гімнастики.

Росія та Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлетів вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

До слова, раніше Лукашенко розкрив приналежність борчині Каладзінської до МВС Білорусі.

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