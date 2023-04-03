Twitter змінив логотип на зображення собаки: що він означає

Twitter замінив синю пташку на логотипі свого сайту на собаку, що є символом криптовалюти Dogecoin. Новий логотип відображається під час перегляду сторінок сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

Повідомляється, що незабаром вартість Dogecoin зросла на 30% після того, як її логотип з'явився на головній сторінці соціальної мережі. Dogecoin виріс з 7,7 цента до 10,2 цента після оновлення. Тег Doge також став популярним у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно було звільнено близько 200 співробітників Twitter або близько 10% тих майже двох тисяч працівників, які ще залишилися працювати в компанії.

Також раніше ми писали, що витрати на рекламу у Twitter Inc у грудні 2022 року скоротилися на 71%, оскільки провідні рекламодавці скоротили свої витрати у соціальній мережі після приходу керівництва Ілона Маска.

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