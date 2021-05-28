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Twitter запустил тестирование платной подписки: какие возможности она дает

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Украина, Пятница 28 мая 2021 15:43
Twitter запустил тестирование платной подписки: какие возможности она дает Фото: Twitter запустил тест платной подписки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соцсеть Twitter начала тестировать свою платную версию Twitter Blue. Она отличается от бесплатной версии соцсети дополнительными функциями.

Об этом сообщила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая стала первым тестировщиком Twitter Blue.

По словам Вонг, подписка на Twitter Blue будет стоить 2,99 доллара в месяц.

"Twitter подтвердил запуск Twitter Blue, публично предложив оформить такую подписку в App Store. В рамках тестирования я стала первой платной подписчицей Twitter Blue", - написала она на странице в Twitter.

Как рассказала тестировщик, платная версия приложения предлагает своим пользователям следующие функции:

  • изменение темы оформления - стандартный синий цвет можно изменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый (сейчас это можно сделать в веб-версии);
  • изменение цвета иконки Twitter;
  • режим чтения - твиты можно переводить в "легкий для чтения текст";
  • распределение твитов в закладках по отдельным папкам;
  • отмена отправленных твитов.

1. Twitter is literally showing the in-app purchase on the App Store 2. Twitter is working on “Reader Mode” which makes tweet threads easier to read 3. A screen of me subscribing to Twitter Blue 4. The Twitter Blue settings page, with an onboarding popup which says “Welcome to Twitter Blue” 5. A screen of Twitter Blue-exclusive Color Themes: blue, yellow, red, purple, orange, green 6. A screen of Twitter Blue-exclusive App Icons

Напомним, до этого соцсеть Twitter запустила возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих подписчиков. Функция получила название Tip Jar.

Кроме того, в июне прошлого года Twitter добавил функцию голосовых сообщений.

Добавим, Instagram и Facebook недавно разрешили всем пользователям скрывать количество лайков под постами.

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