Twitter запустил тестирование платной подписки: какие возможности она дает
Соцсеть Twitter начала тестировать свою платную версию Twitter Blue. Она отличается от бесплатной версии соцсети дополнительными функциями.
Об этом сообщила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая стала первым тестировщиком Twitter Blue.
По словам Вонг, подписка на Twitter Blue будет стоить 2,99 доллара в месяц.
"Twitter подтвердил запуск Twitter Blue, публично предложив оформить такую подписку в App Store. В рамках тестирования я стала первой платной подписчицей Twitter Blue", - написала она на странице в Twitter.
Как рассказала тестировщик, платная версия приложения предлагает своим пользователям следующие функции:
- изменение темы оформления - стандартный синий цвет можно изменить на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый (сейчас это можно сделать в веб-версии);
- изменение цвета иконки Twitter;
- режим чтения - твиты можно переводить в "легкий для чтения текст";
- распределение твитов в закладках по отдельным папкам;
- отмена отправленных твитов.
Напомним, до этого соцсеть Twitter запустила возможность для авторов контента получать денежные переводы от своих подписчиков. Функция получила название Tip Jar.
Кроме того, в июне прошлого года Twitter добавил функцию голосовых сообщений.
Добавим, Instagram и Facebook недавно разрешили всем пользователям скрывать количество лайков под постами.