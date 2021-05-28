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Twitter запустив тестування платної підписки: які можливості вона дає

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 15:43
Twitter запустив тестування платної підписки: які можливості вона дає Фото: Twitter запустив тест платної підписки (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Соцмережа Twitter почала тестувати свою платну версію Twitter Blue. Вона відрізняється від безкоштовної версії соцмережі додатковими функціями.

Про це повідомила дослідниця застосунків Джейн Манчун Вонг, яка стала першим тестувальником Twitter Blue.

За словами Вонг, підписка на Twitter Blue коштуватиме 2,99 долара на місяць.

"Twitter підтвердив запуск Twitter Blue, публічно запропонувавши оформити таку підписку в App Store. В рамках тестування я стала першою платною передплатницею Twitter Blue", - написала вона на сторінці в Twitter.

Як розповіла тестувальниця, платна версія додатку пропонує своїм користувачам наступні функції:

  • зміна теми оформлення - стандартний синій колір можна змінити на жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий або зелений (наразі це можна зробити у веб-версії);
  • зміна кольору іконки Twitter;
  • режим читання - твіти можна перекладати в "легкий для читання текст";
  • розподілення твітів в закладках по окремих теках;
  • скасування відправлених твітів.

1. Twitter is literally showing the in-app purchase on the App Store 2. Twitter is working on “Reader Mode” which makes tweet threads easier to read 3. A screen of me subscribing to Twitter Blue 4. The Twitter Blue settings page, with an onboarding popup which says “Welcome to Twitter Blue” 5. A screen of Twitter Blue-exclusive Color Themes: blue, yellow, red, purple, orange, green 6. A screen of Twitter Blue-exclusive App Icons

Нагадаємо, до цього соцмережа Twitter запустила можливість для авторів контенту отримувати грошові перекази від своїх підписників. Функція отримала назву Tip Jar.

Крім того, у червні минулого року Twitter додав функцію голосових повідомлень.

Додамо, нещодавно Instagram та Facebook дозволили всім користувачам приховувати кількість лайків під постами.

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