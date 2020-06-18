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В Twitter заработала функция голосовых сообщений

Новости » Телеком & IT     18.06.2020 - 06:49
В Twitter заработала функция голосовых сообщений
Фото: Twitter (УНИАН)

Длительность голосового твита - не более 140 секунд

В социальной сети Twitter начала работать функция публикации голосовых сообщений. Пока что функция тестируется и будет доступна ограниченному количеству людей.

Об этом в своем официальном аккаунте сообщает Twitter.

Указано, что длительность каждого голосового твита - 140 секунд. Если же сообщение окажется длиннее - оно автоматически разделится на несколько записей, а платформа Twitter создаст из сообщений тред.

"С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным", - говорится в сообщении.

Чтобы записать голосовое сообщение - нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны. Сейчас такая функция доступна некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.

Компания обещает, что через несколько недель функция станет доступной для всех владельцев смартфонов с iOS. Однако, в Twitter не сообщили пока, когда возможностью записывать голосовые твиты смогут воспользоваться.

Весной Twitter тестировал временные сообщения, которые исчезали через 24 часа после публикации. Такие сообщения получили название fleets и проходили тестирование в Бразилии.

Напомним, в мае соцсеть Twitter начала ставить метки и предупреждающие сообщения, чтобы помечать вводящие в заблуждения и спорные данные о коронавирусе.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины соцсетьTwitter
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