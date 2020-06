В Twitter заработала функция голосовых сообщений

Длительность голосового твита - не более 140 секунд

В социальной сети Twitter начала работать функция публикации голосовых сообщений. Пока что функция тестируется и будет доступна ограниченному количеству людей.

Об этом в своем официальном аккаунте сообщает Twitter.

Указано, что длительность каждого голосового твита - 140 секунд. Если же сообщение окажется длиннее - оно автоматически разделится на несколько записей, а платформа Twitter создаст из сообщений тред.

"С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным", - говорится в сообщении.

Чтобы записать голосовое сообщение - нужно нажать на иконку, которая изображает звуковые волны. Сейчас такая функция доступна некоторым пользователям, у которых устройства на базе операционной системы iOS.

Компания обещает, что через несколько недель функция станет доступной для всех владельцев смартфонов с iOS. Однако, в Twitter не сообщили пока, когда возможностью записывать голосовые твиты смогут воспользоваться.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD