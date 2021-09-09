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Twitter запускает функцию "Сообщества": как она будет работать

Автор: Сергей Пышкин

Социальная сеть Twitter начала тестирование сообществ среди пользователей iOS. Благодаря новой функции, люди смогут находить своих единомышленников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог социальной сети.

Как работает новая функция:

  • пользователи Twitter смогут создавать сообщества, которые будут связаны с различными тематиками, например, общей любовью к собакам, растениям, или же ежедневные прогнозы погоды;
  • пока функция доступна только для пользователей iOS, но со временем ею смогут воспользоваться все;
  • вероятно, что просматривать сообщения сообщества смогут все, однако писать в группе могут только те, кого пригласил модератор;
  • так, в сообществах будут свои модераторы, которые будут следить за тем как другие участники соблюдают правила.

Сейчас пользователи Android имеют возможность только читать твиты в сообществах, но, конечно же, со временем функция создания сообществ станет доступной на всех операционных системах.

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