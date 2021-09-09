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Twitter запускає функцію "Спільноти": як вона працюватиме

Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа Twitter розпочала тестування спільнот серед користувачів iOS. Завдяки новій функції, люди матимуть змогу знаходити своїх однодумців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог соціальної мережі.

Як працює нова функція:

  • користувачі Twitter матимуть змогу створювати спільноти, що будуть пов’язані з різними тематиками, наприклад, спільною любов'ю до собак, рослин, або ж щоденні прогнози погоди;
  • наразі функція доступна лише для користувачів iOS, але з часом нею зможуть скористатися усі;
  • ймовірно, що переглядати дописи спільноти зможуть усі, однак писати в групі матимуть змогу лише ті, кого запросив модератор;
  • так, в спільнотах будуть свої модератори, які слідкуватимуть за дотриманням правил в спільноті.

Наразі, користувачі Android мають можливість лише читати твіти у спільнотах, але, звісно що, з часом функція створення спільнот стане доступною на всіх операційних системах.

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