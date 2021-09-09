Twitter запускає функцію "Спільноти": як вона працюватиме
Соціальна мережа Twitter розпочала тестування спільнот серед користувачів iOS. Завдяки новій функції, люди матимуть змогу знаходити своїх однодумців.
Як працює нова функція:
- користувачі Twitter матимуть змогу створювати спільноти, що будуть пов’язані з різними тематиками, наприклад, спільною любов'ю до собак, рослин, або ж щоденні прогнози погоди;
- наразі функція доступна лише для користувачів iOS, але з часом нею зможуть скористатися усі;
- ймовірно, що переглядати дописи спільноти зможуть усі, однак писати в групі матимуть змогу лише ті, кого запросив модератор;
- так, в спільнотах будуть свої модератори, які слідкуватимуть за дотриманням правил в спільноті.
Наразі, користувачі Android мають можливість лише читати твіти у спільнотах, але, звісно що, з часом функція створення спільнот стане доступною на всіх операційних системах.