Twitter запретил публикацию "гифок"

Социальная сеть Twitter заблокировала публикацию анимированных PNG-файлов (APNG). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководства Twitter.

Как отмечается, такое решение было принято после того, как на учетную запись Epilepsy Foundation была совершена атака при помощи анимированных изображений, которые могли вызывать приступы эпилепсии у чувствительных людей.

"Мы хотим, чтобы все имели безопасный опыт пользования Twitter. Анимированные файлы PNG очень интересные, однако они не соответствуют нашим настройкам по автозапуска. Именно поэтому мы удаляем функцию, их добавлять в твиты ", - говорится в сообщении.

Напомним, соцсеть Twitter удалила тысячи аккаунтов по всему миру. Причиной удаления аккаунтов в Twitter стало распространение фейковых новостей и пропаганды.

Кроме того, Twitter приостановил работу функции публикации сообщений с помощью СМС. Сообщается, что функция была временно приостановлена для защиты учетных записей пользователей.

Добавим, что соцсеть Twitter ввела новые правила размещения политической рекламы, которые коснутся всех стран-членов Европейского союза, Индии и Австралии.