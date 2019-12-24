Twitter заборонив публікацію "гифок"

Ілюстративне фото (blog.twitter.com)

Таке рішення було прийнято після атаки на аккаунт Epilepsy Foundation

Соціальна мережа Twitter заблокувала публікацію анімованих PNG-файлів (APNG). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівництва Twitter.

Як зазначається, таке рішення було прийнято після того, як на обліковий запис Epilepsy Foundation була здійснена атака за допомогою анімованих зображень, які могли викликати напади епілепсії у чутливих людей.

"Ми хочемо, щоб всі мали безпечний досвід користування Twitter. Анімовані файли PNG дуже цікаві, однак вони не відповідають нашим налаштувань за автозапуску. Саме тому ми видаляємо функцію, їх додавати в твіти ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, соцмережа Twitter видалила тисячі акаунтів по всьому світу. Причиною видалення акаунтів у Twitter стало поширення фейкових новин і пропаганди.

Крім того, Twitter призупинив роботу опції публікації повідомлень за допомогою СМС. Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

Додамо, що соцмережа Twitter ввела нові правила розміщення політичної реклами, які торкнуться всіх країн-членів Європейського союзу, Індії і Австралії.