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Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter

Новости » Телеком & IT    31.08.2019 - 03:32
Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter
Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

Никаких показаний о краже данных с систем Twitter нет

Хакеры взломали аккаунт в Twitter гендиректора Джека Дорси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Twitter.

В микроблоге Дорси опубликовали несколько коротких сообщений, в том числе с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва. Впоследствии их удалили.

"Мы знаем, что Джека сломали, и расследуем произошедшее", - сообщили в пресс-службе Twitter.

Позже сервис микроблогов восстановил доступ к персональной странице Дорси.

"Страница уже под контролем, никаких показаний о краже данных с систем Twitter нет", - отметили в Twitter.

Джек Дорси является одним из основателей компании. На его аккаунт подписано около 4,2 млн пользователей.

Хакеры взломали аккаунт гендиректора TwitterРанее сообщалось, что на один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) совершили хакерскую атаку, в результате которой могли украсть конфиденциальную информацию.

РБК-Украина писало, что хакеры взломали электронную почту и страницу в Twitter Скотланд-Ярда (штаб квартира полиции Лондона).

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