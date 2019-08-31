Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter

Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

Никаких показаний о краже данных с систем Twitter нет

Хакеры взломали аккаунт в Twitter гендиректора Джека Дорси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Twitter.

В микроблоге Дорси опубликовали несколько коротких сообщений, в том числе с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва. Впоследствии их удалили.

"Мы знаем, что Джека сломали, и расследуем произошедшее", - сообщили в пресс-службе Twitter.

Позже сервис микроблогов восстановил доступ к персональной странице Дорси.

"Страница уже под контролем, никаких показаний о краже данных с систем Twitter нет", - отметили в Twitter.