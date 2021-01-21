Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в Штатах: что послужило причиной

Фото: Twitter (freepik)

Соцсеть Twitter лишила посольство Китая в США возможности публиковать сообщения. Это произошло после твита о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Об этом сообщает Bloomberg.

Дипмиссия 7 января написала, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть "машинами для производства детей".

Стоит отметить, что власти КНР принудительно отправляют мусульман СУАР работать на производствах под предлогом того, что ислам - чужеродная религия.

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности", - приводит Bloomberg сообщение компании.

Таким образом китайское посольство не сможет делать публикации до тех пор, пока само не удалит данное сообщение. Оно по-прежнему находится в аккаунте ведомства, но недоступно для прочтения.

Добавим, что в декабре прошлого года Штаты ограничили торговлю с Китаем из-за притеснения уйгуров США. Позже Великобритания также анонсировала возможное ограничение бизнеса с КНР.

Напомним, ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунт члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая является сторонницей теории заговора QAnon.

Как писало РБК-Украина, глава соцсети Джек Дорси признал, что блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа создала опасный прецедент, однако считает такое решение правильным.