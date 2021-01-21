ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в Штатах: что послужило причиной

США, Четверг 21 января 2021 11:31
Twitter заблокировал аккаунт посольства КНР в Штатах: что послужило причиной
Фото: Twitter (freepik)
Автор: Юлия Струк

Соцсеть Twitter лишила посольство Китая в США возможности публиковать сообщения. Это произошло после твита о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

Об этом сообщает Bloomberg.

Дипмиссия 7 января написала, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть "машинами для производства детей".

Стоит отметить, что власти КНР принудительно отправляют мусульман СУАР работать на производствах под предлогом того, что ислам - чужеродная религия.

"Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности", - приводит Bloomberg сообщение компании.

Таким образом китайское посольство не сможет делать публикации до тех пор, пока само не удалит данное сообщение. Оно по-прежнему находится в аккаунте ведомства, но недоступно для прочтения.

Добавим, что в декабре прошлого года Штаты ограничили торговлю с Китаем из-за притеснения уйгуров США. Позже Великобритания также анонсировала возможное ограничение бизнеса с КНР.

Напомним, ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунт члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая является сторонницей теории заговора QAnon.

Как писало РБК-Украина, глава соцсети Джек Дорси признал, что блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа создала опасный прецедент, однако считает такое решение правильным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКитайTwitter

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь