Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа в соцсети

Фото: Джек Дорси (flickr.com jdlasica)

Глава социальной сети Twitter Джек Дорси признал, что блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа создала опасный прецедент. Однако он считает такое решение правильным.

Об этом Джек Дорси сообщил в своем Twitter.

"Это создает прецедент, который я считаю опасным: власть, которая есть у отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", - написал он.

Дорси также добавил, что блокировка демонстрирует "неспособность в конечном счете способствовать здоровому общению".

"Мы столкнулись с чрезвычайными и невыносимыми обстоятельствами, которые вынудили нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности", - сказал глава соцсети.

Напомним, после беспорядков в США и штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за то, что тот заявлял о "краже" победы на выборах президента. В социальной сети заявили, что призывы Трампа могут обострить ситуацию в стране и привести к всплеску насилия.

Кроме того, Facebook бессрочно заблокировал его аккаунты после беспорядков в США.