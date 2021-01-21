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Twitter заблокував акаунт посольства КНР у Штатах: що послужило причиною

США, Четвер 21 січня 2021 11:31
Twitter заблокував акаунт посольства КНР у Штатах: що послужило причиною
Фото: Twitter (freepik)
Автор: Юлія Струк

Соцмережа Twitter позбавила посольство Китаю в США можливості публікувати повідомлення. Це сталося після твіту про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).

Про це повідомляє Bloomberg.

Дипмісія 7 січня написала, що політика, яка проводиться там, допомогла уйгурським жінкам перестати бути "машинами для виробництва дітей".

Варто зазначити, що влада КНР примусово відправляє мусульман СУАР працювати на виробництвах під приводом того, що іслам - чужорідна релігія.

"Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності", - наводить Bloomberg повідомлення компанії.

Таким чином китайське посольство не зможе робити публікації до тих пір, поки саме не видалить дане повідомлення. Воно як і раніше знаходиться в акаунті відомства, але недоступне для прочитання.

Додамо, що в грудні минулого року Штати обмежили торгівлю з Китаєм через утиски уйгурів США. Пізніше Великобританія також анонсувала можливе обмеження бізнесу з КНР.

Нагадаємо, раніше соцмережа Twitter заблокувала акаунт члена Палати представників від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка є прихильницею теорії змови QAnon.

Як писало РБК-Україна, глава соцмережі Джек Дорсі визнав, що блокування облікового запису президента США Дональда Трампа створило небезпечний прецедент, проте вважає таке рішення правильним.

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