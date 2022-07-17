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Twitter и YouTube игнорируют запросы удалить контент с роспропагандой, - СМИ

Фото: Twitter и YouTube игнорируют запросы удалить контент с роспропагандой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Twitter и YouTube начали игнорировать запросы о блокировании российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, украинские официальные лица говорят, что компании стали менее чуткими к запросам удалить пропагандистский контент.

Согласно данным Европейского центра дезинформации, много запросов остается без внимания, а сообщения с нарративами Кремля и учетные записи их авторов активны в соцсетях.

"Когда это были первые месяцы полномасштабной российской агрессии (компании США, - ред.) были очень активными, очень заинтересованными помочь", - заявил заместитель руководителя Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Такие платформы, как Facebook Meta и LinkedIn продолжали регулярно переписываться с агентством Балабана. Между тем YouTube, принадлежащий Google, иногда отвечает на письма в течение двух месяцев.

Отмечается, что более 70% публикаций на YouTube и Twitter, которые были обозначены как антиукраинские, были доступными по состоянию на конец июня, а более 90% учетных записей, ответственных за такие публикации, оставались и в дальнейшем активными.

Пресс-секретарь YouTube Айви Чой заявила, что компания поддерживала регулярный контакт с правительством Украины и удалила более чем 70 000 видео и 9 000 каналов за нарушение своей политики с начала войны. В то же время пресс-секретарь Twitter Элизабет Басби отметила, что ее социальная сеть продолжает сотрудничать с внешними организациями и следить за нарушениями политики.

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