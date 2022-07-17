Twitter та YouTube ігнорують запити видалити контент з роспропагандою, - ЗМІ

Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як відзначає видання, українські офіційні особи кажуть, що компанії стали менш чуйними до запитів видалити пропагандистський контент.
Згідно з даними європейського Центру дезінформації, багато запитів залишається без уваги, а дописи з наративами Кремля та облікові записи їх авторів активні в соцмережах.
"Коли це були перші місяці повномасштабної російської агресії (компанії США, - ред.) були дуже активними, дуже зацікавленими допомогти", - заявив заступник керівника Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан.
Такі платформи, як Facebook Meta та LinkedIn продовжували регулярно листуватися з агенцією Балабана. Тим часом YouTube, який належить Google, інколи відповідає на листи протягом двох місяців.
Відзначається, що більше ніж 70% публікацій на YouTube і Twitter, які були позначені як антиукраїнські, були доступними станом на кінець червня, а більше 90% облікових записів, відповідальних за такі публікації, залишалися й надалі активними.
Прессекретар YouTube Айві Чой заявила, що компанія підтримувала регулярний контакт з урядом України й видалила більше ніж 70 000 відео та 9 000 каналів за порушення своєї політики з початку війни. Водночас прессекретар Twitter Елізабет Басбі відзначила, що її соціальна мережа продовжує співпрацювати із зовнішніми організаціями та стежити за порушеннями політики.
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