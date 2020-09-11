Twitter вводит новые правила для борьбы с дезинформацией о выборах

Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах. Они в частности касаются сообщений о победе кандидатов на выборах, опубликованных до появления официальных результатов.

Об этом говорится в сообщении службы поддержки соцсети.

В соответствии с новыми правилами Twitter буде маркировать или удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или другим гражданским процессам.

"Мы начнем применять эту обновленную политику через 7 дней", - говорится в сообщении.

Теперь соцсеть будет удалять или помечать "спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс" голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.

Twitter также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение "заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти".

Напомним, ранее Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее требования социальной сети - рядом с твитом появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Также Twitter пометил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети о гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

Кроме того, Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.