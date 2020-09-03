Twitter снова уличил Трампа в нарушении правил соцсети

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Twitter пометил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети. Глава Белого дома нарушил правила по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

Разъяснения по этому поводу опубликованы службой безопасности соцсети.

В своих сообщениях Трамп призвал американцев, которые намереваются голосовать на президентских выборах по почте, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

"Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения (бюллетень, - ред.) в таблицу (подсчитаны). Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте - это право гражданина", - написал Трамп.

В Twitter заявили, что сообщения Трампа нарушили правила соцсети о гражданской честности и честности на выборах.

В то же время доступ к постам Трампа сохранен, его можно будет процитировать, но нельзя поставить "лайк", ответить на него или ретвитнуть.

"Мы поместили уведомление на два "твита" в этой ветке за нарушение нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды", - разъяснили в Twitter .

Напомним, ранее Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее требования социальной сети - рядом с твитом появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Кроме того, Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.