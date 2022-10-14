Twitter введе нову функцію, яка допоможе обмежити коло спілкування у соцмережі

У новому контекстному меню можна буде дозволити або заборонити іншим згадувати обліковий запис користувача у своїх твітах, а також дозволити згадки для всіх або тільки для тих, за ким користувач стежить на сервісі.

Це вже не вперше, коли Twitter дозволяє обмежувати коло тих, хто може взаємодіяти з обліковим записом користувача. У серпні 2020 року Twitter дозволив позбавити деяких користувачів права відповідати на записи, у жовтні 2021 року сервіс дозволив видаляти передплатників без блокування.