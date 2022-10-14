Twitter введе нову функцію, яка допоможе обмежити коло спілкування у соцмережі
Соціальна мережа Twitter планує додати на платформу функцію, яка дозволить заборонити іншим згадувати обліковий запис користувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .
У новому контекстному меню можна буде дозволити або заборонити іншим згадувати обліковий запис користувача у своїх твітах, а також дозволити згадки для всіх або тільки для тих, за ким користувач стежить на сервісі.
Це вже не вперше, коли Twitter дозволяє обмежувати коло тих, хто може взаємодіяти з обліковим записом користувача. У серпні 2020 року Twitter дозволив позбавити деяких користувачів права відповідати на записи, у жовтні 2021 року сервіс дозволив видаляти передплатників без блокування.
Раніше ми писали, що соціальна мережа Twitter додала можливість користувачам редагувати свої твіти. Відповідна функція 6 жовтня запрацювала для передплатників із США.
Також повідомлялося, що основна ідея редагування твітів полягає в тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з коментарями, що залишилися.
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