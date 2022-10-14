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Twitter введе нову функцію, яка допоможе обмежити коло спілкування у соцмережі

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П'ятниця 14 жовтня 2022 21:18
Twitter введе нову функцію, яка допоможе обмежити коло спілкування у соцмережі Фото: Twitter запровадить нову функцію, щоб обмежити коло спілкування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соціальна мережа Twitter планує додати на платформу функцію, яка дозволить заборонити іншим згадувати обліковий запис користувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

У новому контекстному меню можна буде дозволити або заборонити іншим згадувати обліковий запис користувача у своїх твітах, а також дозволити згадки для всіх або тільки для тих, за ким користувач стежить на сервісі.

Це вже не вперше, коли Twitter дозволяє обмежувати коло тих, хто може взаємодіяти з обліковим записом користувача. У серпні 2020 року Twitter дозволив позбавити деяких користувачів права відповідати на записи, у жовтні 2021 року сервіс дозволив видаляти передплатників без блокування.

Раніше ми писали, що соціальна мережа Twitter додала можливість користувачам редагувати свої твіти. Відповідна функція 6 жовтня запрацювала для передплатників із США.

Також повідомлялося, що основна ідея редагування твітів полягає в тому, щоб користувачі соцмережі могли виправляти допущені в публікаціях помилки без необхідності видаляти їх разом з коментарями, що залишилися.

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