Twitter введет новую функцию, которая поможет ограничить круг общения в соцсети

В новом контекстном меню можно будет разрешить или запретить другим упоминать аккаунт пользователя в своих твитах, а также разрешить упоминания для всех или только для тех, за кем пользователь следит на сервисе.

Это уже не первый раз, когда Twitter позволяет ограничивать круг тех, кто может взаимодействовать с аккаунтом пользователя. В августе 2020 года Twitter позволил лишить некоторых пользователей права отвечать на записи, в октябре 2021 года сервис разрешил удалять подписчиков без блокировки.