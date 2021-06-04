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Twitter впервые запустил платную версию с премиум-функциями

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 4 июня, Twitter объявил о запуске первой платной версии, которая будет содержать эксклюзивные функции. На данный момент подписка доступна только для пользователей Канады и Австралии.

Об этом сообщает CNBC.

"Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и может разнообразить потоки дохода Twitter. Согласно отчету о доходах за первый квартал, реклама составляет более 86% выручки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга пока будет распространяться для жителей Канады и Австралии и будет стоить 3,49 и 4,49 доллара соответственно. В то же время компания не сообщает, когда Twitter Blue станет доступным в США.

Известно, что пользователи платной подписки получат функцию отмены твита, которая позволяет установить таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить.

Также в новой версии появится папка с закладками, где они смогут упорядочить сохраненные твиты. К тому же станет доступным специальный режим чтения для длинных публикаций и возможность выбора цветовой темы программы.

Ранее РБК-Украина писало, что РФ заявила о том, что начинает "замедление" работы Twitter из-за того, что соцсеть не выполнила требование об удалении контента.

Добавим, что Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Twitter на 450 тысяч евро.

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