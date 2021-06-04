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Twitter вперше запустив платну версію з преміум-функціями

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 4 червня, Twitter оголосив про запуск першої платної версії, яка буде містити ексклюзивні функції. На цей час підписка доступна лише для користувачів Канади та Австралії.

Про це повідомляє CNBC.

"Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга поки буде розповсюджуватися для жителів Канади та Австралії та коштуватиме 3,49 та 4,49 долара відповідно. Водночас компанія не повідомляє, коли Twitter Blue стане доступним у США.

Відомо, що користувачі платної підписки отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб видалити твіт, якщо його потрібно виправити.

Також у новій версії з'явиться тека з закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. До того ж стане доступним спеціальний режим читання для довгих публікацій і можливість вибору колірної теми програми.

Раніше РБК-Україна писало, що РФ заявила про те, що починає "уповільнення" роботи Twitter через те, що соцмережа не виконала вимогу про видалення контенту.

Додамо, що Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала американську компанію Twitter на 450 тисяч євро.

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