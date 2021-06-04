Twitter вперше запустив платну версію з преміум-функціями

"Це перша спроба компанії створити бізнес-модель підписки та може урізноманітнити потоки доходу Twitter. Відповідно до звіту про прибутки за перший квартал, реклама становить понад 86% виручки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга поки буде розповсюджуватися для жителів Канади та Австралії та коштуватиме 3,49 та 4,49 долара відповідно. Водночас компанія не повідомляє, коли Twitter Blue стане доступним у США.

Відомо, що користувачі платної підписки отримають функцію скасування твіту, яка дозволяє встановити таймер до 30 секунд, щоб видалити твіт, якщо його потрібно виправити.

Також у новій версії з'явиться тека з закладками, де вони зможуть упорядковувати збережені твіти. До того ж стане доступним спеціальний режим читання для довгих публікацій і можливість вибору колірної теми програми.