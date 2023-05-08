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Twitter видалятиме облікові записи неактивних користувачів

Фото: Twitter видалятиме облікові записи неактивних користувачів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Соцмережа Twitter видалятиме облікові записи, які не були активними протягом кількох років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив власник Twitter Ілон Маск.

"Ми очищаємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, побачите падіння кількості ваших підписників", - написав Маск.

Відповідаючи на запитання користувачів соцмережі він також зазначив, що очищення звільнить імена, які використовували в цих акаунтах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Віднині організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

Також раніше ми писали, що для користувачів Twitter Blue в США запустили підтримку твітів довжиною до 10 тисяч символів.

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