Twitter видалятиме облікові записи неактивних користувачів

Соцмережа Twitter видалятиме облікові записи, які не були активними протягом кількох років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив власник Twitter Ілон Маск.

"Ми очищаємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, побачите падіння кількості ваших підписників", - написав Маск. Відповідаючи на запитання користувачів соцмережі він також зазначив, що очищення звільнить імена, які використовували в цих акаунтах.