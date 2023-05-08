Twitter будет удалять учетные записи неактивных пользователей

Соцсеть Twitter будет удалять учетные записи, которые не были активны в течение нескольких лет.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил владелец Twitter Илон Маск.
"Мы очищаем аккаунты, в которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества ваших подписчиков", - написал Маск.
Отвечая на вопросы пользователей соцсети он также отметил, что очистка освободит имена, которые использовали в этих аккаунтах.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Отныне организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.
Также ранее мы писали, что для пользователей Twitter Blue в США запустили поддержку твитов длиной до 10 тысяч символов.
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