Twitter масово видаляє блакитні "галочки". Вони зникають навіть у знаменитостей

Twitter видаляє "галочки" верифікації у користувачів, які не оформили платну підписку. До цього ж, вони зникли з акаунтів журналістів, науковців і знаменитостей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Twitter активно діють російські тролі, команді не вистачає фахівців із боротьби з пропагандою.

Також, минулого місяця, Twitter скасував обмеження для акаунтів відомств РФ.

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