Twitter массово удаляет голубые "галочки". Они исчезают даже у знаменитостей

Twitter удаляет "галочки" верификации у пользователей, не оформивших платную подписку. К тому же они исчезли из аккаунтов журналистов, ученых и знаменитостей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN.

Напомним, ранее мы писали, что в Twitter активно действуют российские тролли, команде не хватает специалистов по борьбе с пропагандой.

Также в прошлом месяце Twitter отменил ограничения для аккаунтов ведомств РФ.

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