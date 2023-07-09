У Twitter верифіковані акаунти підживлюють дезінформацію про війну в Україні, - BBC

Користувачі верифікованих акаунтів у Twitter, які платять за просування свого контенту іншим користувачам, поширюють дезінформацію про війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Нещодавно в соціальній мережі було опубліковано багато оманливих повідомлень про нещодавні заворушення у Франції, проте один вірусний пост минулого тижня також був присвячений військовій допомозі Сполучених Штатів Україні.

До однієї з публікацій було прикладено скріншот, який являв собою заголовок із сайту новин, супроводжуваний зображенням двох гвинтівок. У заголовку йшлося: "Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, прийшли з України".

Також кілька акаунтів у Twitter, які мають підписку, поділилися цією публікацією, яку переглянули понад мільйон разів. BBC провела розслідування і з'ясувала, що це повідомлення надійшло з прокремлівських каналів у Telegram.

Зображення, використане в повідомленні, вперше з'явилося в російському військовому блозі 2012 року, в якому повідомлялося про змагання зі стрільби на полігоні під Москвою.

Видання зазначає, що журналістам не вдалося знайти жодної онлайн-статті з таким заголовком і зображенням, яке поширювалося у Twitter.

Крім того, кілька перевірених акаунтів у Twitter з галочкою нещодавно поширили заяву про те, що Росія виявила "фабрики немовлят" в Україні.

Подібна ситуація сталася наприкінці червня в центрі Краматорська на сході України внаслідок російського ракетного обстрілу загинули вісім осіб.

Одразу після атаки в дописі акаунта з підпискою на Twitter Blue, який позиціонує себе як джерело новин, стверджували, що удар завдали помилково і він влучив у військові казарми, де перебували війська НАТО та іноземні найманці.

Пропаганда у Facebook

ПВК "Вагнера" використовує Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників та навіть психологів для участі у бойових діях, зокрема, в Україні. Оголошення ПВК "Вагнера" за останні 10 місяців набрали майже 120 тисяч переглядів.

Також російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook. Мета кампанії - підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут і тим, що союзники залишать нас із ворогом напризволяще.

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