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Twitter видалив тисячі акаунтів по всьому світу

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 16:29
Twitter видалив тисячі акаунтів по всьому світу
Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Поширення фейкових новин і пропаганди стало причиною видалення

Соціальна мережа Twitter видалила тисячі акаунтів по всьому світу через фейкові новини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що причиною видалення акаунтів у Twitter стало поширення фейкових новин і пропаганди.

"Велика частина акаунтів була зареєстрована в тих сегментах цієї мережі мікроблогів, які пов'язані з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китаєм, Іспанією і Еквадором", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що записи, зокрема, використовувалися, щоб посіяти розбрат серед мітингувальників в Гонконзі, де з березня тривають протести проти материкового Китаю. Крім того, частина з них використовувалася для посилення просаудовських настроїв в Ємені та Катарі, трансльованих з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Twitter призупинила роботу опції публікації повідомлень за допомогою СМС. Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 серпня хакери зламали акаунт генерального директора Twitter Джек Дорсі. Вони опублікували в мікроблозі Дорсі кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.

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