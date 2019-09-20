Twitter видалив тисячі акаунтів по всьому світу

Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Поширення фейкових новин і пропаганди стало причиною видалення

Соціальна мережа Twitter видалила тисячі акаунтів по всьому світу через фейкові новини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що причиною видалення акаунтів у Twitter стало поширення фейкових новин і пропаганди.

"Велика частина акаунтів була зареєстрована в тих сегментах цієї мережі мікроблогів, які пов'язані з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китаєм, Іспанією і Еквадором", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що записи, зокрема, використовувалися, щоб посіяти розбрат серед мітингувальників в Гонконзі, де з березня тривають протести проти материкового Китаю. Крім того, частина з них використовувалася для посилення просаудовських настроїв в Ємені та Катарі, трансльованих з Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Twitter призупинила роботу опції публікації повідомлень за допомогою СМС. Повідомляється, що функція була тимчасово припинена захисту облікових записів користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, 31 серпня хакери зламали акаунт генерального директора Twitter Джек Дорсі. Вони опублікували в мікроблозі Дорсі кілька коротких повідомлень, у тому числі з ненормативною лексикою, расистськими висловлюваннями і загрозою вибуху.