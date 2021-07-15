В Twitter уберут исчезающие посты

Временные твиты назывались Fleets.

"Мы не увидели роста пользователей, присоединяющихся к Fleets, как мы надеялись. Из-за этого 3 августа функция Fleets больше не будет доступна в Twitter",- отмечается в сообщении.



Разработчики выяснили, что Fleets в основном использовали те, кто уже вел аккаунт в Twitter раньше.

Администрация пообещала, что придумает другие обновления, чтобы вовлечь в использование соцсети как можно больше пользователей.



"Мы развиваем Twitter и пробуем более масштабные и смелые вещи <...>. Некоторые из этих обновлений, например Fleets, являются спекулятивными и не сработают. Мы будем строги, оценим, что работает, и будем знать, как двигаться дальше, и на чем сосредоточиться", -говорится в сообщении.