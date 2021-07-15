У Twitter приберуть пости, які зникають

Тимчасові твіти називалися Fleets.

"Ми не бачили зростання користувачів, які приєднуються до Fleets, як ми сподівалися. Через це 3 серпня функція Fleets більше не буде доступна в Twitter",- наголошується в повідомленні.



Розробники з'ясували, що Fleets в основному використовували ті, хто вже вів аккаунт в Twitter раніше.

Адміністрація пообіцяла, що придумає інші оновлення, щоб залучити у використання соцмережі якомога більше користувачів.



"Ми розвиваємо Twitter і пробуємо більш масштабні і сміливі речі <...>. Деякі з цих оновлень, наприклад Fleets, є спекулятивними і не спрацюють. Ми будемо суворі, оцінимо, що працює, і будемо знати, як рухатися далі, і на чому зосередитися",- йдеться в повідомленні.